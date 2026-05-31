Sinner fuori dal Roland Garros, Laila Hasanovic studia italiano e cambia i piani

Laila Hasanovic sta cercando di avvicinarsi sempre di più al mondo di Jannik Sinner, anche attraverso la lingua italiana. La modella danese, compagna del numero uno del tennis mondiale, ha condiviso un momento curioso durante una visita dal parrucchiere italiano Andrea Borrelli.

Nel video pubblicato su Instagram dall’hairstylist, Hasanovic ha chiesto in inglese come si dicesse in italiano la frase “andiamo a cena”. Dopo aver ascoltato la traduzione, ha reagito sorridendo: “L’italiano è così difficile”.

La modella aveva raccontato anche i suoi prossimi spostamenti tra Cannes, la fashion week di Copenaghen e Parigi, dove avrebbe seguito la seconda settimana del Roland Garros. I programmi, però, sono cambiati dopo l’eliminazione di Sinner dal torneo parigino.

Il tennista azzurro è uscito al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa di un colpo di calore. Dopo il ritiro dalla competizione ha trascorso alcuni giorni a Montecarlo, prima di sottoporsi a controlli medici a Torino.

Ora Sinner si prenderà circa dieci giorni di pausa completa per recuperare le energie prima di tornare ad allenarsi in vista di Wimbledon, torneo nel quale arriverà da campione in carica.