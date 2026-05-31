Francesco Totti e Ilary Blasi, doppia festa per la Comunione di Isabel tra Roma e campagna

Isabel Totti ha celebrato la Prima Comunione con due feste separate dopo la cerimonia religiosa a Roma. Francesco Totti e Ilary Blasi erano presenti in chiesa, ma hanno organizzato ricevimenti distinti con atmosfere diverse.

Isabel Totti ha ricevuto la Prima Comunione alla presenza di entrambi i genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la funzione religiosa, però, la giornata si è divisa in due momenti distinti, con celebrazioni separate organizzate dall’ex coppia.

Nei giorni precedenti si era parlato di una possibile partenza di Totti per le Maldive insieme a Noemi Bocchi, alimentando dubbi sulla sua presenza alla cerimonia. L’ex capitano della Roma, invece, ha partecipato al sacramento della figlia più piccola insieme alla famiglia.

Il primo ricevimento è stato organizzato da Ilary Blasi in un agriturismo alle porte di Roma, Poggio dei Cavalieri. Con Isabel c’erano anche Christian e Chanel per un pranzo immerso nel verde e lontano dall’esposizione mediatica.

Atmosfera diversa per la festa voluta da Francesco Totti e Noemi Bocchi. La scelta è ricaduta sulla Casina Valadier, terrazza panoramica nel centro della capitale. L’allestimento era dominato dal rosa, con composizioni floreali, palloncini e una torta a forma di cuore dedicata a Isabel.

Le immagini della serata sono state pubblicate sui social da Noemi Bocchi, che ha condiviso alcuni momenti del ricevimento accompagnandoli con la frase «Che la festa abbia inizio». Nelle fotografie non compare mai direttamente Totti, ma la sua presenza viene data per certa durante i festeggiamenti.