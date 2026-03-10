Isabel Totti compie 10 anni, gli auguri di Francesco Totti e Ilary Blasi e il messaggio della sorella Chanel

Isabel Totti compie 10 anni e la famiglia celebra il traguardo sui social. Francesco Totti, Ilary Blasi e i fratelli Cristian e Chanel condividono foto e messaggi affettuosi per festeggiare la più piccola di casa.

Isabel Totti festeggia il suo decimo compleanno e la giornata si riempie di dediche pubblicate sui social da tutta la famiglia. Papà Francesco Totti e mamma Ilary Blasi hanno condiviso immagini e parole affettuose per la più piccola dei loro figli, mentre i fratelli Cristian e Chanel hanno voluto ricordare il legame speciale che li unisce alla sorellina.

I primi auguri sono arrivati subito dopo la mezzanotte. A pubblicarli è stato il fratello maggiore Cristian Totti, che su Instagram ha condiviso uno scatto di Isabel accompagnato da una frase semplice e affettuosa rivolta alla sorella minore.

La mattina, poco dopo le sette, è stata la volta di Ilary Blasi. La conduttrice ha pubblicato una fotografia che la ritrae mentre abbraccia Isabel appena sveglia. Accanto allo scatto ha scritto una dedica piena di tenerezza, definendo la figlia una parte del suo cuore e celebrando il traguardo dei dieci anni.

Non è mancato il messaggio di Francesco Totti, che ha condiviso una foto insieme alla figlia durante una festa. Nel testo che accompagna l’immagine l’ex capitano della Roma descrive Isabel come una fonte di felicità e promette di restarle sempre accanto, definendosi un padre fortunato.

Tra i messaggi più lunghi c’è quello della sorella Chanel Totti, che ha ripercorso sui social alcuni ricordi dell’infanzia di Isabel. Nel suo post racconta quando la teneva in braccio da neonata e osservava le sue prime scoperte, sottolineando quanto velocemente siano passati gli anni.

Nel racconto compaiono i momenti condivisi da bambine: i primi passi, le risate, i piccoli capricci e i sogni che con il tempo hanno iniziato a prendere forma. Chanel descrive Isabel come una ragazza sempre più sicura e determinata, ma anche molto simile a lei per carattere.

La sorella maggiore conclude la dedica con un augurio per il futuro e con la promessa di esserci sempre, pronta a proteggerla e sostenerla. Sotto al post è arrivato anche il commento di Francesco Totti, che ha scritto poche parole rivolte ai suoi figli, definendoli il suo respiro quotidiano.