Chanel Totti vince Pechino Express, la festa di Ilary Blasi e il messaggio di Francesco Totti

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Chanel Totti ha vinto Pechino Express con Filippo Laurino dopo la finale andata in onda il 14 maggio. Sui social sono arrivati subito i messaggi di Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno celebrato il successo della figlia con video e dediche.

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La finale di Pechino Express, trasmessa giovedì 14 maggio su Sky, ha premiato Chanel Totti e Filippo Laurino. La coppia de “I raccomandati” è riuscita a superare tutte le prove dell’edizione ambientata in Oriente, conquistando il primo posto grazie a un percorso seguito con continuità dal pubblico. Subito dopo l’annuncio della vittoria, sui social sono arrivate le reazioni della famiglia Totti. Francesco Totti ha pubblicato una foto insieme alla figlia accompagnata da una frase breve ma diretta. “Fiero di te”, ha scritto l’ex capitano della Roma condividendo un selfie scattato durante i festeggiamenti. Anche Ilary Blasi ha seguito la finale da casa insieme al compagno Bastian Muller. Proprio l’imprenditore tedesco ha ripreso la conduttrice mentre esultava davanti alla televisione nel momento della proclamazione dei vincitori. Nel video, poi ricondiviso dalla stessa Blasi, compare il messaggio “Siamo orgogliosi di te”. Tra le congratulazioni pubblicate online anche quelle del fratello maggiore Cristian Totti, che ha celebrato il traguardo della sorella condividendo la notizia sui social con una serie di cuori rossi.

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