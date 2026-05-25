Roland Garros 2026, debutto per Berrettini e Paolini nel giorno del derby Cobolli-Pellegrino

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Paolini e Berrettini aprono il Roland Garros 2026 con il primo turno a Parigi. In campo anche il derby italiano tra Cobolli e Pellegrino, mentre Swiatek e Shelton guidano il programma sui campi principali.

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Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con il via al primo turno del tabellone principale. A Parigi riflettori puntati sugli italiani, con Matteo Berrettini e Jasmine Paolini impegnati nel loro esordio sulla terra rossa francese. In programma anche il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Paolini, testa di serie numero 13 del torneo femminile, affronterà l’ucraina Dayana Yastremska sul Court Simonne-Mathieu. La tennista toscana cerca un avvio positivo nello Slam parigino dopo una stagione sulla terra caratterizzata da risultati incoraggianti. Sul Court 13 toccherà invece a Matteo Berrettini, opposto all’ungherese Martin Llamas Ruiz. Il romano torna a giocare al Roland Garros con l’obiettivo di ritrovare continuità nei tornei dello Slam dopo i problemi fisici degli ultimi mesi. Spazio anche alla sfida tutta italiana tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, prevista sul Court 14. Cobolli parte da favorito grazie al ranking e al buon rendimento mostrato nelle ultime settimane, mentre Pellegrino arriva al match dopo le prestazioni che lo hanno messo in evidenza agli Internazionali d’Italia. Nel tabellone femminile faranno il loro debutto anche Iga Swiatek contro Emerson Jones ed Elena Rybakina, attesa dalla slovena Veronika Erjavec sul Philippe-Chatrier. In campo pure Elina Svitolina e Amanda Anisimova. Tra gli uomini spiccano gli incontri di Ben Shelton, Casper Ruud, Alex De Minaur e Felix Auger-Aliassime. Attesa anche per Stan Wawrinka, impegnato contro Jesper De Jong sul Simonne-Mathieu. Le partite del torneo saranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport. La copertura streaming sarà disponibile su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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