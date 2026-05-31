Filippo Magnini accusa Federica Pellegrini: Mi ha lasciato solo nel momento più difficile

Filippo Magnini torna a parlare di Federica Pellegrini e accusa l’ex compagna di averlo lasciato solo durante il caso doping. L’ex nuotatore racconta il periodo più difficile della sua vita e la crisi recente con Giorgia Palmas.

Filippo Magnini è tornato a parlare della relazione con Federica Pellegrini durante la replica di Verissimo trasmessa domenica 31 maggio. L’ex campione di nuoto ha ricordato i quattro anni vissuti accanto all’olimpionica, soffermandosi soprattutto sul periodo legato alle accuse di doping che lo hanno coinvolto.

Magnini ha raccontato di aver vissuto quella fase come il momento più duro della sua vita personale e professionale. Secondo l’ex nuotatore, Pellegrini avrebbe scelto di non esporsi pubblicamente nonostante fosse convinta della sua innocenza. “Nel momento del bisogno ha preferito il silenzio”, ha dichiarato, spiegando di aver percepito quell’atteggiamento come una presa di distanza nei suoi confronti.

L’ex atleta ha detto di non considerare oggi la campionessa una figura fondamentale della sua vita proprio per quanto accaduto in quel periodo. Magnini ha parlato di un “silenzio accusatorio”, sottolineando che da una persona importante si sarebbe aspettato un sostegno pubblico.

Durante quella fase delicata, Magnini ha conosciuto Giorgia Palmas, con cui è sposato da cinque anni. Dalla loro relazione è nata la figlia Mia. La showgirl ha raccontato di aver provato fin da subito un forte senso di fiducia nei confronti dell’ex nuotatore, definendolo “l’amore della sua vita”.

La coppia ha anche parlato delle difficoltà affrontate recentemente durante la partecipazione di Magnini a Ballando con le stelle. I lunghi mesi lontani da casa hanno creato tensioni e discussioni. Entrambi hanno ammesso che la distanza e la mancanza della quotidianità hanno messo a dura prova il loro rapporto, portandoli a vivere un periodo complicato.