Belve – Filippo Magnini: La storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo

Filippo Magnini torna a parlare senza filtri della sua relazione con Federica Pellegrini e delle vicende legate al caso doping che lo ha coinvolto. L’ex campione di nuoto sarà ospite a Belve, nel nuovo appuntamento condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 25 novembre su Raidue.

Dal 2011 al 2017 Magnini ha condiviso una relazione con la campionessa. Alla domanda se sia stato un grande amore, l’atleta risponde con cautela: “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non si è rivelata la persona che pensavo. Una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo”.

Leggi anche Belve su Rai2 domani: ospiti e omaggio a Ornella Vanoni

Attualmente concorrente a Ballando con le Stelle, Magnini ripercorre gli anni più difficili della sua carriera, fornendo una versione inedita sulle indagini e sulla squalifica poi annullata. Racconta di essere stato vittima di “una macchinazione pazzesca” e di essere diventato “la pedina attaccabile” in un sistema che voleva colpire altri nomi importanti: “Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline”.

Nel 2017 si ritira dall’agonismo e, nello stesso periodo, scopre dai giornali di essere indagato per doping. Scatta la squalifica, poi ribaltata nel 2020 con l’assoluzione totale. Sarà il TAS di Losanna a certificare definitivamente la sua innocenza.

A Belve l’ex campione rivela di aver registrato gli interrogatori: “Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. A Santucci dissero: se ci fai il nome di Magnini chiudiamo subito. E lui mi ha sempre difeso”. La Fagnani sottolinea la gravità delle sue affermazioni e Magnini aggiunge un dettaglio che ritiene significativo: “Uno dei procuratori mi disse: al di là della verità questa è una faccenda personale tra me e te. Ho richiesto il dvd, ma quella frase non c’è più”.

Alla domanda sul perché non abbia denunciato, risponde: “Ho tempo per farlo. Il mio avvocato mi ha detto che nella vita bisogna vincere, non stravincere”. Magnini ribadisce di essere stato scelto come bersaglio per evitare di esporre altri atleti: “Per non far uscire altri nomi, hanno detto: lui non è più atleta, potete sfondarlo”. Alla richiesta di fare quei nomi, preferisce non rispondere: “Atleti importanti del nuoto e anche di altre discipline”.