Giro d'Italia 2026, oggi l'ultima tappa a Roma tra sprint finale e diretta tv in chiaro

Il Giro d’Italia 2026 si chiude oggi a Roma con una tappa di 131 chilometri dedicata ai velocisti. Partenza dall’Eur, passaggio sul litorale e arrivo nel centro della Capitale con sprint finale previsto intorno alle 18.38.

Si conclude oggi, domenica 31 maggio, il Giro d’Italia 2026 con la ventunesima e ultima frazione della corsa rosa. Il percorso si sviluppa interamente nella Capitale con partenza e arrivo a Roma dopo 131 chilometri pensati soprattutto per i velocisti.

La tappa scatterà dall’Eur alle 15.40 e accompagnerà i corridori verso il litorale romano. Dopo il passaggio da Ostia, il gruppo rientrerà nel cuore della città per il gran finale nel centro della Capitale. Il tracciato è quasi totalmente pianeggiante, caratterizzato da lunghi rettilinei e dal passaggio sui sanpietrini, elemento che potrebbe rendere più complicata la gestione della corsa.

Negli ultimi metri i corridori dovranno affrontare una breve rampa con pendenza vicina al 5%, tratto che potrebbe incidere sulla preparazione dello sprint conclusivo. L’arrivo è previsto intorno alle 18.38.

La diretta televisiva della tappa finale sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai, mentre Eurosport seguirà integralmente la corsa per gli abbonati. La gara sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, Dazn, Discovery+, Hbo Max e Prime Video Channels.