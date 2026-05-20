Giro d'Italia 2026, tappa Porcari-Chiavari tra salite e sprint: orario e diretta tv

Il Giro d'Italia riparte da Porcari con l'undicesima tappa verso Chiavari dopo la cronometro. Il percorso di 195 chilometri attraversa Toscana e Liguria con tre salite che possono cambiare la corsa.

L’undicesima tappa del Giro d'Italia 2026 porta il gruppo da Porcari a Chiavari lungo un percorso di 195 chilometri. Dopo la cronometro individuale che ha inaugurato la seconda settimana della corsa rosa, i corridori affrontano una giornata più movimentata tra Toscana e Liguria.

La prima parte della frazione propone un tracciato senza grandi difficoltà, ma dopo i primi 100 chilometri il ritmo può cambiare. Il Passo del Termine, salita di terza categoria, apre la parte più impegnativa della giornata prima del Colle di Guaitarola, un’ascesa di 5,7 chilometri con una pendenza media del 6,4% e punte che arrivano vicino al 10% nell’ultimo tratto.

Negli ultimi chilometri è previsto anche il passaggio da Cogorno, salita di 4,6 chilometri con pendenza media del 6,7%. Dopo lo scollinamento restano circa 13 chilometri all’arrivo di Chiavari, dove possono rientrare sia i velocisti resistenti sia eventuali attaccanti.

La partenza ufficiale della tappa è fissata per oggi, mercoledì 20 maggio, alle 12.30. L’arrivo dei corridori è previsto tra le 17 e le 17.30, in base alla velocità media mantenuta durante la corsa.

La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e sulle reti Eurosport. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Dazn, Discovery+, Prime Video Channels e Hbo Max.