Giro d'Italia 2026, oggi la terza tappa da Plovdiv a Sofia tra salita e sprint finale

Il Giro d'Italia 2026 riparte da Plovdiv con la terza tappa verso Sofia dopo le prime frazioni in Bulgaria. I corridori affrontano 175 chilometri con il Passo di Borovets prima del finale pianeggiante nella capitale.

Il Giro d'Italia 2026 torna in strada oggi, domenica 10 maggio, con la terza frazione della corsa rosa ancora interamente in Bulgaria. Dopo le prime due giornate, il gruppo parte da Plovdiv per raggiungere Sofia al termine di un percorso lungo 175 chilometri.

La tappa propone una prima parte senza particolari difficoltà altimetriche. I corridori attraverseranno infatti circa 100 chilometri pianeggianti prima di affrontare l'unica vera asperità di giornata, il Passo di Borovets, salita che tocca i 1334 metri di altitudine e rappresenta il punto più alto previsto nel tratto bulgaro della corsa.

Dopo la vetta inizierà una lunga discesa di circa 70 chilometri che accompagnerà il gruppo verso Sofia. Gli ultimi chilometri saranno completamente pianeggianti e potrebbero favorire un arrivo in volata nella capitale bulgara.

La partenza ufficiale della terza tappa è fissata alle 13.15, mentre l'arrivo è previsto intorno alle 17.03. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e su Eurosport.

Per lo streaming sarà possibile seguire il Giro su RaiPlay, Dazn, Discovery+, Hbo MAX e Prime Video Channels.