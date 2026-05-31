Roland Garros 2026, Swiatek e Zverev in campo oggi: Fonseca-Ruud chiude il programma

Joao Fonseca sfida Casper Ruud negli ottavi del Roland Garros 2026 dopo l’eliminazione di Djokovic. In campo anche Iga Swiatek e Alexander Zverev, con diretta tv su Eurosport e streaming sulle principali piattaforme.

Entrano nel vivo gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, il torneo parigino propone una giornata ricca di incontri importanti tra il tabellone maschile e quello femminile, con diversi protagonisti attesi sui campi principali dello Slam francese.

Sul Philippe-Chatrier riflettori puntati su Iga Swiatek, che aprirà il programma contro Marta Kostyuk. La tennista polacca, tra le favorite per il titolo, scenderà in campo nella sessione mattutina insieme alla sfida tra Elina Svitolina e Belinda Bencic.

Nel pomeriggio toccherà invece ad Alexander Zverev, opposto all’olandese Jesper De Jong. Il tedesco parte tra i principali candidati alla vittoria finale e proverà a conquistare l’accesso ai quarti di finale senza perdere terreno.

Grande attenzione anche per la sessione serale, dove andrà in scena il match tra Casper Ruud e Joao Fonseca. Il giovane brasiliano arriva all’appuntamento dopo il successo che ha eliminato Novak Djokovic dal torneo, risultato che lo ha portato al centro dell’attenzione del pubblico parigino.

Questo il programma previsto oggi sul campo Philippe-Chatrier a partire dalle ore 11:

Marta Kostyuk contro Iga SwiatekElina Svitolina contro Belinda BencicNon prima delle 15.30 Jesper De Jong contro Alexander ZverevNon prima delle 20.15 Casper Ruud contro Joao Fonseca

Il Suzanne-Lenglen ospiterà invece gli incontri tra Sorana Cirstea e Xiyu Wang, Rafael Jodar contro Pablo Carreno Busta, Mirra Andreeva contro Jil Teichmann e Jakub Mensik contro Andrey Rublev.

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in esclusiva sui canali Eurosport. Gli incontri saranno disponibili anche in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.