Roland Garros 2026, Djokovic contro Fonseca e Zverev in serata nel programma di oggi

Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con la sesta giornata del torneo parigino. Oggi, venerdì 29 maggio, il calendario propone diversi incontri di rilievo tra il tabellone maschile e quello femminile, con Novak Djokovic atteso dal confronto contro il brasiliano Joao Fonseca sul centrale Philippe-Chatrier.

Il programma del Court Philippe-Chatrier inizierà alle 12 con il derby polacco tra Magda Linette e Iga Swiatek, testa di serie numero 3 del torneo. A seguire spazio alla sfida tra Mirra Andreeva e Marie Bouzkova. Nel pomeriggio, non prima delle 15.30, toccherà a Djokovic affrontare Fonseca, uno dei giovani più osservati del circuito Atp.

La sessione serale del centrale vedrà invece impegnato Alexander Zverev. Il tedesco, numero 2 del seeding, sfiderà il francese Quentin Halys a partire dalle 20.15.

Sul Suzanne-Lenglen il programma scatterà dalle 11 con Nuno Borges contro Andrey Rublev. Nel corso della giornata sono previsti anche gli incontri tra Jil Teichmann e Karolina Muchova, Elina Svitolina contro Tamara Korpatsch e la sfida maschile tra Casper Ruud e Tommy Paul.

Il Court Simonne-Mathieu ospiterà invece Marta Kostyuk contro Viktorija Golubic, Alex Michelsen contro Rafael Jodar, Alex De Minaur contro Jakub Mensik e Peyton Stearns contro Belinda Bencic.

Tra gli altri incontri di giornata spicca anche il doppio con gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori impegnati contro la coppia formata da Yuki Bhambri e Michael Venus. Il match è previsto come ultimo incontro sul Court 6.

Tutte le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport. La copertura streaming sarà disponibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.