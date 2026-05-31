Domenica In, Mara Venier chiude la stagione con Catherine Birmingham e gli ospiti del gran finale

Domenica In chiude la stagione con Mara Venier e Catherine Birmingham ospite in studio per presentare il libro “La mia verità”. Nell’ultima puntata spazio anche a Enrico Brignano, musica e bilanci della 50esima edizione.

Ultimo appuntamento stagionale per Domenica In, in onda oggi domenica 31 maggio dalle 14 su Rai 1. Mara Venier guiderà il gran finale della 50esima edizione insieme a Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio, tra interviste, musica e momenti dedicati ai fatti della settimana.

La puntata si aprirà con l’intervista a Catherine Louise Birmingham, diventata nota al pubblico come la mamma della “famiglia nel bosco”. In studio presenterà il libro autobiografico “La mia verità”, disponibile dal 2 giugno, ripercorrendo alcuni passaggi della sua storia personale.

Spazio poi all’intrattenimento con Enrico Brignano, reduce dall’esperienza televisiva di “Dalla strada al palco” insieme a Carlo Conti. L’attore e comico parlerà della sua carriera e della vita privata, proponendo anche alcuni dei monologhi più conosciuti dal pubblico.

La musica avrà un ruolo centrale nella puntata conclusiva. Samurai Jay presenterà il nuovo singolo “Flamenco paranoia”, mentre Mietta porterà in studio “Mille bugie”, brano contenuto nell’album “Per avere me” uscito da poco. Previsto anche l’intervento di Gianluigi Lembo, che interpreterà un medley dedicato alla tradizione napoletana.

Nel corso della diretta Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno anche i principali temi di attualità della settimana insieme agli ospiti presenti in studio.

Il finale della trasmissione sarà dedicato ai momenti più significativi di questa lunga stagione televisiva. Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in una carrellata tra immagini, ricordi e scene che hanno segnato la 50esima edizione del programma.