Domenica In, gli ospiti del 22 febbraio con Mara Venier
Mara Venier guida la puntata del 22 febbraio di Domenica In con musica e attualità, tra ospiti e racconti. In studio anche Cristiano De André con la figlia Alice e un omaggio al repertorio paterno.
Torna su Rai 1 alle 14.00 un nuovo appuntamento con Domenica In, il contenitore domenicale condotto da Mara Venier. Al suo fianco, anche oggi, Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
La puntata si apre con la musica: Cristiano De André porta in studio alcuni brani legati al repertorio del padre Fabrizio e anticipa le tappe del tour “De André canta De André-Best Of Tour 2026”. Con lui anche la figlia Alice, che racconta il suo spettacolo teatrale “Alice non canta De André”.
Spazio poi a Giusy Ferreri, che presenta il nuovo singolo “Musica Classica”, aggiungendo un altro momento musicale alla scaletta del programma.
Non manca un passaggio dedicato alla memoria: in studio arriva Erica Didone, madre di Achille Barosi, tra i giovani italiani morti nel rogo di Crans-Montana. La donna ricorda il figlio e le altre vittime dell’incendio avvenuto a Capodanno nel locale Le Constellation.
Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commentano le notizie degli ultimi giorni insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi, con Antonio Caprarica collegato. Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, presenta invece un numero speciale dedicato ai cantanti di Sanremo 2026.
Collegamento dal Teatro Ariston con Enzo Miccio, che racconta le ultime novità a poche ore dall’inizio della 76ª edizione del Festival. In chiusura, spazio all’ironia di Teo Mammucari con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.