Domenica In, puntata del 19 ottobre: tutti gli ospiti di Mara Venier

Torna oggi, domenica 19 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, un nuovo appuntamento con Domenica In, il celebre contenitore pomeridiano condotto da Mara Venier. La trasmissione, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, vedrà accanto alla conduttrice Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio per tre ore di spettacolo, musica e attualità.

La quinta puntata sarà ricca di ospiti e momenti emozionanti. Marcella Bella, accompagnata dal ballerino Chiquito, racconterà la sua esperienza a Ballando con le stelle e si esibirà dal vivo con il brano sanremese Pelle Diamante. Spazio anche a Enzo Iacchetti, che presenterà il suo libro autobiografico 25 minuti di felicità, tra ricordi personali e aneddoti della sua carriera televisiva e teatrale.

Il grande cinema sarà rappresentato da Edoardo Leo, protagonista del film Per te, ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, nominato “Alfiere della Repubblica” a soli undici anni per la dedizione verso il padre malato di Alzheimer. In studio anche il giornalista Mario Calabresi con il suo nuovo libro Alzarsi all’alba, mentre l’attore Carmine Recano presenterà la fiction di Rai 1 Noi del Rione Sanità, diretta da Luca Miniero, in onda da giovedì 23 ottobre per tre serate.

Non mancherà uno spazio dedicato all’attualità, con un talk sul tema dei femminicidi, a partire dal caso di Pamela Genini. A discuterne, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, ci saranno Vladimir Luxuria, la giornalista Rita Cavallaro, la criminologa Anna Vagli, Nicole Limonta e Vera Squatrito, rispettivamente amica e madre di Giordana, la giovane di vent’anni uccisa dall’ex fidanzato.

Lo spettacolo continuerà con i momenti di intrattenimento: Teo Mammucari stupirà il pubblico con i suoi numeri di magia, mentre Enzo Miccio renderà omaggio a Patty Pravo, icona di stile e libertà degli anni ’70.