Turista precipita sul Sentiero degli Dei, morta una donna di 75 anni ad Agerola

Una turista italiana di 75 anni è morta dopo essere precipitata in un burrone sul Sentiero degli Dei ad Agerola. I soccorsi del 118 e del Soccorso Alpino sono intervenuti nell’area di Colle Serra, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

Tragedia nel pomeriggio di ieri sul Sentiero degli Dei, uno dei percorsi escursionistici più frequentati della Costiera Amalfitana. Una donna italiana di 75 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in un burrone nella zona di Colle Serra, nel territorio comunale di Agerola.

L’allarme è arrivato alla centrale operativa del 118 di Salerno, che ha subito attivato i soccorsi specializzati. Dopo le prime verifiche effettuate dal responsabile del Cnsas, è emerso che la donna era finita nei pressi della fontana di Colle Serra.

Per raggiungere l’area è stato fatto decollare l’elisoccorso del 118 con base a Napoli, mentre una squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto il luogo dell’incidente via terra. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno però potuto soltanto constatare il decesso della turista.

Le operazioni di recupero della salma sono andate avanti per diverse ore. Il corpo della donna è stato trasportato a spalla fino alla località di Bomerano grazie al lavoro congiunto dei tecnici del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco. In un primo momento era stato allertato anche un elicottero dei vigili del fuoco per facilitare il recupero.