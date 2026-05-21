Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e fugge: morta una donna di 75 anni
Due sorelle sono state travolte da un automobilista ubriaco a Milano mentre attraversavano sulle strisce in via Carnia. La donna di 75 anni è morta sul posto, la più giovane è ricoverata in condizioni gravissime.
Una donna di 75 anni ha perso la vita nella notte a Milano dopo essere stata investita insieme alla sorella mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Carnia. L’incidente è avvenuto quando un uomo di 39 anni, al volante in stato di ebbrezza, ha colpito in pieno le due anziane.
L’impatto è stato violentissimo e per la sorella maggiore non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso. La donna più giovane, di 70 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso e si trova ricoverata in condizioni critiche.
Dopo l’investimento il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato lasciando le due donne sull’asfalto. La fuga è durata poco perché il 39enne si è presentato successivamente agli agenti della Polizia Locale.
Gli accertamenti effettuati dagli investigatori hanno rilevato un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite consentito dalla legge. L’uomo è ora al centro delle indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le sue responsabilità.
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