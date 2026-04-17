Precipita con il parapendio sul Monte Bernadia, muore turista olandese di 64 anni

Un parapendista olandese di 64 anni è morto dopo una caduta in Friuli Venezia Giulia, precipitando in un bosco ripido vicino a Nimis. L’uomo era decollato dal Monte Bernadia e si è schiantato poco dopo il volo.

Un uomo di 64 anni, originario dei Paesi Bassi, ha perso la vita dopo un incidente in parapendio avvenuto in Friuli Venezia Giulia. Il decollo era avvenuto dal Monte Bernadia, ma il volo si è concluso tragicamente nei pressi di Torlano di Nimis, dove il velivolo è precipitato in una zona boschiva particolarmente impervia.

L’allarme è stato lanciato dalla centrale operativa Sores, che ha attivato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino di Udine, insieme a guardia di finanza, vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso regionale, mobilitati per localizzare e recuperare il pilota.

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Grazie alle coordinate fornite, una squadra composta da quattro operatori ha raggiunto l’area indicata calandosi con le corde dalla strada sovrastante per circa cento metri. Una volta arrivati nel punto della caduta, hanno trovato l’uomo già privo di vita.

Le operazioni di recupero della salma si sono concluse poco dopo, in un tratto difficile da raggiungere a causa della pendenza e della vegetazione fitta. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.