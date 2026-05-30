Champions League Highlights, il Psg batte l'Arsenal ai rigori e conquista il secondo titolo consecutivo

Il Paris Saint-Germain supera l’Arsenal ai rigori nella finale di Champions League a Budapest e conquista il secondo titolo europeo consecutivo con Luis Enrique in panchina.

Il Paris Saint-Germain resta sul tetto d’Europa. Nella finale di Champions League disputata alla Puskás Aréna di Budapest, la squadra allenata da Luis Enrique ha superato l’Arsenal ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari. Per i francesi è il secondo successo consecutivo nella competizione.

L’avvio di gara sorride subito ai londinesi. Dopo appena sei minuti Havertz sfrutta un rimpallo favorevole a centrocampo, scappa sulla sinistra e lascia partire una conclusione potente sotto la traversa che non dà possibilità di intervento a Safonov. L’Arsenal prende fiducia e continua a difendersi con ordine, cercando di colpire in ripartenza.

Il Psg prova a reagire soprattutto con il possesso palla, ma fatica a creare occasioni nitide. Fabian Ruiz sfiora il pareggio nel finale del primo tempo, mentre i Gunners sfiorano il raddoppio con un cross insidioso di Saka sul quale Safonov interviene in uscita anticipando Trossard.

Nella ripresa la formazione francese aumenta la pressione e trova il pari al 62’. Kvaratskhelia entra in area dopo uno scambio con Dembélé e viene atterrato da Mosquera. L’arbitro assegna il rigore e dal dischetto lo stesso Dembélé firma l’1-1.

Dopo il pareggio il match cambia ritmo. Il Psg sfiora il vantaggio ancora con Kvaratskhelia, fermato soltanto dal palo dopo una deviazione decisiva della difesa inglese. L’Arsenal invece prova a resistere e ad affidarsi alle ripartenze, ma senza riuscire a trovare il colpo decisivo.

Nei tempi supplementari prevale la prudenza. I Gunners protestano per un contatto in area su Madueke, ma arbitro e Var lasciano proseguire. Luis Enrique perde Dembélé per problemi fisici e inserisce Gonçalo Ramos, mentre Arteta cambia ancora l’attacco nel tentativo di trovare maggiore freschezza.

La finale si decide così ai calci di rigore. Dal dischetto il Psg è più preciso, mentre per l’Arsenal pesa l’errore conclusivo di Gabriel che calcia alto. I francesi festeggiano un nuovo trionfo europeo e confermano il proprio dominio continentale.