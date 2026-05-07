Psg-Arsenal, finale di Champions League a Budapest il 30 maggio con fischio d'inizio alle 18

Psg e Arsenal si sfideranno nella finale di Champions League del 30 maggio dopo aver eliminato Bayern Monaco e Atletico Madrid. La partita si giocherà alla Puskas Arena di Budapest con calcio d’inizio fissato alle 18.

La finale della Champions League 2025/26 sarà tra Paris Saint-Germain e Arsenal. I francesi hanno conquistato l’accesso all’ultimo atto del torneo dopo l’1-1 ottenuto contro il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno giocata mercoledì 6 maggio. Il pareggio è bastato alla squadra allenata da Luis Enrique grazie al successo per 5-4 conquistato nella gara d’andata.

Per il Paris Saint-Germain si tratta della seconda finale consecutiva nella massima competizione europea. I campioni d’Europa in carica proveranno a confermarsi dopo il netto 5-0 rifilato all’Inter nella finale della scorsa stagione.

Dall’altra parte ci sarà l’Arsenal guidato da Mikel Arteta, capace di eliminare l’Atletico Madrid al termine di una doppia sfida molto equilibrata. Dopo l’1-1 maturato in Spagna, gli inglesi hanno staccato il pass per la finale grazie all’1-0 conquistato all’Emirates Stadium con la rete decisiva firmata da Bukayo Saka.

La finale tra Psg e Arsenal è in programma sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. La Uefa ha scelto l’orario delle 18 per il calcio d’inizio, una decisione presa per agevolare la gestione della sicurezza nella capitale ungherese e migliorare l’esperienza dei tifosi presenti allo stadio e in città.