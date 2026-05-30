Psg-Arsenal, finale di Champions League oggi in tv: orario, formazioni e dove vedere il match

Il Paris Saint-Germain affronta l’Arsenal nella finale di Champions League del 30 maggio. La sfida assegna il titolo europeo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, con differita in chiaro su TV8.

La Champions League arriva al suo ultimo atto con la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal. La finale si gioca oggi, sabato 30 maggio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. Il club francese difende il titolo conquistato nella scorsa stagione dopo il successo contro l’Inter, mentre gli inglesi cercano il trionfo europeo al termine di un percorso convincente.

La squadra allenata da Luis Enrique ha raggiunto la finale eliminando il Bayern Monaco in semifinale. L’Arsenal di Mikel Arteta, invece, ha staccato il pass superando l’Atletico Madrid guidato da Diego Simeone.

Per il Psg è pronto il classico 4-3-3 con Safonov tra i pali, difesa composta da Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo e Lucas Hernandez. A centrocampo spazio a Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz, mentre in attacco dovrebbero partire dal primo minuto Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.

L’Arsenal risponde con il 4-2-3-1. Raya sarà il portiere, davanti a lui linea difensiva con Mosquera, Saliba, Gabriel e Calafiori. In mediana agiranno Rice e Lewis-Skelly, con Saka, Eze e Trossard alle spalle dell’unica punta Gyokeres.

La finale di Champions League sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Chi seguirà il match in chiaro dovrà attendere le 21, quando TV8 proporrà la differita dell’incontro.