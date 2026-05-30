Vasile Andrei Bologa muore nel Canalbianco, tragedia davanti alla moglie e alla figlia

Vasile Andrei Bologa si è tuffato nel Canalbianco davanti alla famiglia e agli amici, ma è stato trascinato sott’acqua e trovato morto dai sommozzatori dopo oltre due ore di ricerche.

Tragedia nel pomeriggio di lunedì lungo il Canalbianco, a Governolo di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Vasile Andrei Bologa, 36 anni, residente a Fidenza e operaio a Milano, è morto annegato dopo essersi tuffato nel canale davanti alla moglie, alla figlia di 10 anni e agli amici con cui stava trascorrendo il ponte del 2 giugno.

L’allarme è scattato intorno alle 16.20. Secondo quanto riferito dai presenti ai carabinieri, l’uomo si sarebbe immerso in acqua con l’intenzione di attraversare il canale da una sponda all’altra. Durante il tentativo qualcosa sarebbe andato storto e il 36enne sarebbe stato trascinato sott’acqua dalla corrente, senza più riemergere.

Subito sono partite le ricerche dei vigili del fuoco di Mantova, intervenuti con gommoni, attrezzature per le immersioni ed elicottero. Sul posto sono arrivati anche i sommozzatori provenienti da Venezia e Bologna, impegnati nelle operazioni lungo il tratto del canale dove era avvenuto il tuffo.

Il corpo di Vasile Andrei Bologa è stato individuato intorno alle 18.30 sul fondo del Canalbianco, dove sarebbe rimasto incastrato. I soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare la salma.

Il gruppo di amici e parenti era arrivato nella zona venerdì sera e aveva sistemato le tende vicino al corso d’acqua per trascorrere alcuni giorni all’aperto tra pesca e momenti di relax. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.