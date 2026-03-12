Padova, malore improvviso in palestra muore l'ingegnere Gabriele Frizzo davanti alla moglie

Gabriele Frizzo è morto durante un allenamento in palestra dopo un malore improvviso. L’ingegnere 52enne di Selvazzano Dentro si è accasciato davanti alla moglie e ad altri sportivi presenti. I soccorsi hanno tentato a lungo di rianimarlo senza riuscirci.

Un allenamento serale si è trasformato in tragedia a Selvazzano Dentro, nel Padovano. Gabriele Frizzo, ingegnere di 52 anni, è morto mercoledì 11 marzo 2026 dopo aver accusato un malore mentre si trovava in palestra insieme alla moglie.

L’uomo stava svolgendo la consueta attività fisica quando, intorno alle 21.30, si è improvvisamente accasciato a terra davanti ad altri frequentatori della struttura sportiva.

Chi era presente ha lanciato subito l’allarme. Alcuni sportivi hanno iniziato le manovre di rianimazione utilizzando il defibrillatore disponibile nella palestra, seguendo le indicazioni della centrale operativa del Suem 118.

Pochi minuti dopo è arrivata l’ambulanza. I sanitari hanno continuato a lungo i tentativi di rianimare il 52enne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo non risultava affetto da particolari patologie. Al momento non è stato chiarito se verrà disposta l’autopsia per accertare con precisione le cause della morte.

La notizia si è diffusa rapidamente a Selvazzano Dentro, dove Frizzo viveva. Amici, conoscenti e colleghi lo ricordano come un professionista stimato e una persona molto apprezzata anche fuori dall’ambito lavorativo.