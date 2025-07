Lecce, tragedia sotto il sole: muore a 35 anni in auto mentre aspetta la moglie, accanto alla figlia di 3 anni

Un uomo di 35 anni, originario della Sierra Leone e residente a Cutrofiano, ha perso la vita nel primo pomeriggio a Otranto, in provincia di Lecce, colto da un malore improvviso mentre si trovava in auto sotto il sole cocente. L’uomo era in attesa della moglie, impegnata al lavoro in un hotel della zona.

La tragedia è avvenuta intorno alle 15:45. L’uomo, identificato come I.B., si trovava parcheggiato con la sua Alfa Romeo nel piazzale della struttura alberghiera. Insieme a lui, nell’abitacolo, anche la figlia di appena 3 anni. Entrambi stavano aspettando che la donna uscisse alla fine del turno.

Al suo arrivo, la moglie ha trovato il marito accasciato e privo di sensi. Ha immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La causa sarebbe un arresto cardiocircolatorio, legato a un malore improvviso dovuto probabilmente al caldo estremo.

La donna e la bambina sono state trasportate al pronto soccorso di Scorrano: la madre in stato di shock, la piccola per disidratazione. I medici hanno diagnosticato alla bambina un colpo di calore con una prognosi di cinque giorni. Entrambe sono state successivamente dimesse e la bimba è stata riaffidata alla madre.

Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Le autorità richiamano l’attenzione sul forte innalzamento delle temperature registrato in questi giorni in Puglia, che ha già causato numerosi malori, alcuni dei quali fatali, specialmente nelle aree esposte come le spiagge.