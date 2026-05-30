Giro d'Italia, Vingegaard domina a Piancavallo e conquista la Tripla Corona del ciclismo

Il Giro d’Italia si decide a Piancavallo con l’attacco di Jonas Vingegaard, che vince la ventesima tappa e consolida il primato in classifica generale. Il danese conquista anche la Tripla Corona del ciclismo mondiale.

Jonas Vingegaard mette il sigillo sul Giro d’Italia vincendo la ventesima tappa con arrivo a Piancavallo. Il corridore danese della Visma ha piazzato l’attacco decisivo a 11 chilometri dal traguardo, lasciando senza risposta gli avversari e prendendosi il quinto successo personale in questa edizione della corsa rosa.

Con questa vittoria, Vingegaard rafforza il proprio vantaggio nella classifica generale e si avvicina al trionfo finale prima dell’ultima giornata prevista a Roma. Alle sue spalle hanno chiuso Felix Gall, secondo sul traguardo, e Jai Hindley, terzo dopo aver provato a limitare il distacco nella salita conclusiva.

Buona prova anche per Eulalio, che ha terminato la tappa al sesto posto difendendo la maglia bianca riservata al miglior giovane del Giro. Giulio Ciccone conserva invece la maglia azzurra di leader della classifica degli scalatori.

Il successo ottenuto a Piancavallo permette a Vingegaard di entrare nella storia del ciclismo. Il danese diventa infatti l’ottavo corridore capace di conquistare la cosiddetta Tripla Corona, vincendo Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España nel corso della carriera.

Domani il Giro si chiuderà con la tradizionale passerella finale nella capitale, dove Vingegaard potrà celebrare ufficialmente il successo nella classifica generale davanti al pubblico di Roma.