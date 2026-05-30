Giro d'Italia 2026, oggi la tappa Gemona del Friuli-Piancavallo decide la corsa rosa

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi la ventesima tappa, una delle più impegnative e attese dell’intera corsa. Sabato 30 maggio i corridori partiranno da Gemona del Friuli per raggiungere Piancavallo dopo 200 chilometri caratterizzati da salite dure e continui cambi di ritmo.

La giornata arriva subito dopo la tappa dolomitica che ha messo in difficoltà il gruppo e lasciato segni evidenti nella classifica generale. Kuss si è imposto davanti a Ciccone, mentre Jonas Vingegaard è riuscito a conservare la maglia rosa alla vigilia del penultimo appuntamento decisivo.

Il percorso presenta un dislivello complessivo di 3750 metri. Dopo il primo traguardo volante fissato a Forgaria nel Friuli, i corridori dovranno affrontare il Clauzetto, salita classificata di terza categoria che servirà da primo banco di prova della giornata.

La parte più dura della tappa è concentrata negli ultimi 53 chilometri. Qui i ciclisti troveranno la doppia ascesa verso Piancavallo, salita di prima categoria lunga 14,8 chilometri con tratti che raggiungono pendenze fino al 14%. Dopo la discesa verso il lago di Barcis, il percorso torna pianeggiante fino all’arrivo.

La partenza ufficiale della tappa è prevista alle 12.30, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 17.15. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Rai ed Eurosport. Per lo streaming saranno disponibili RaiPlay, Dazn, Discovery+, Prime Video Channels e Hbo Max.