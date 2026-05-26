Giro d'Italia, Vingegaard trionfa anche a Carì e rafforza la maglia rosa

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Vingegaard domina anche la tappa svizzera del Giro d'Italia e allunga in classifica generale. Il danese della Visma Lease a Bike ha vinto a Carì con oltre un minuto sui rivali, mentre Eulalio ha perso più di due minuti.

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Jonas Vingegaard continua a controllare il Giro d'Italia con autorità. Il danese della Visma Lease a Bike ha conquistato la sedicesima tappa, imponendosi in solitaria sul traguardo di Carì dopo i 113 chilometri della frazione partita da Bellinzona, in Svizzera. La tappa, caratterizzata da oltre 3.000 metri di dislivello, si è decisa sull’ultima salita. Vingegaard ha accelerato nel finale senza lasciare spazio agli avversari, centrando così il quarto successo personale in questa edizione della corsa rosa. Alle sue spalle hanno chiuso Felix Gall, secondo con oltre un minuto di ritardo, Jai Hindley in terza posizione e Davide Piganzoli, protagonista di una prova solida sulle montagne svizzere. Giornata difficile invece per il portoghese Afonso Eulalio, secondo nella classifica generale prima della partenza. Il corridore lusitano ha perso più di due minuti dal leader e ora accusa oltre quattro minuti di distacco da Vingegaard nella graduatoria complessiva.

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