Elisabetta Canalis a Piazza di Siena, il sogno realizzato nel concorso ippico del centenario

Elisabetta Canalis è tornata a Piazza di Siena per il concorso ippico del centenario e ha raccontato il suo legame con i cavalli, nato da bambina e trasmesso anche alla figlia Skyler Eva.

Il concorso ippico di Piazza di Siena continua ad attirare appassionati, volti noti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti presenti nell’edizione del centenario c’era anche Elisabetta Canalis, avvistata a Villa Borghese insieme al conduttore Fabio Fazio durante la giornata dedicata alle gare.

Per la showgirl sarda, da anni residente a Los Angeles, la presenza all’evento romano ha avuto un significato speciale. Dalle tribune dell’Ovale, Canalis ha raccontato quanto fosse forte il desiderio di assistere dal vivo a uno dei concorsi equestri più prestigiosi d’Italia, un sogno coltivato fin da quando era bambina.

“Quando ero piccola immaginavo di poter venire qui a vedere questo concorso”, ha spiegato parlando a EquTv. L’invito ricevuto per l’edizione del centenario ha trasformato quel desiderio in realtà. “Se fosse successo tra gli 11 e i 13 anni sarebbe stato incredibile. Oggi posso dire che il mio sogno si è avverato”, ha raccontato.

Il rapporto tra Elisabetta Canalis e gli sport equestri non è mai stato occasionale. La passione per i cavalli accompagna la sua vita da tempo e resta il motivo principale che la lega a questa disciplina. “Sono loro la ragione per cui ho iniziato e continuo ancora oggi”, ha spiegato.

La showgirl ha raccontato di aver trasmesso questo legame anche alla figlia Skyler Eva. Per Canalis, il rapporto con i cavalli va oltre l’agonismo e i risultati sportivi. L’obiettivo, ha precisato, non è raggiungere traguardi a tutti i costi, ma trovare equilibrio tra le proprie possibilità e quelle dell’animale con cui gareggia.