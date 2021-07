Il bikini fluo di Elisabetta Canalis fa impazzire i fan

dai suoi scatti in Sardegna su Instagram con look da guardaroba super femminile e abiti estivi. Ovviamente uncolorato che in questi mesi caldi diventa la giusta alternativa per qualsiasi tipo di look. Semplice, essenziale e dai toni accesi, ilè una meraviglia. E così nella sua Sardegna ci ha mostrato il trendche difficilmente passa inosservato.

Caratterizzato da una morbida spugna, il costume due pezzi Elisabetta Canalis by Calzedonia presenta un top a fascia con spalline e taglie per avvolgere e sostenere qualsiasi forma ma sempre con un tocco di sensualità. Gli slip sgambati con coulisse riprendono la stessa nuance del top, mettendo in mostra le gambe toniche della showgirl. Il tono scelto da Elisabetta Canalis è carico di forza e pieno di vitalità, il fluo non passa inosservato e illumina ed esalta la tua abbronzatura e qualsiasi look da spiaggia o piscina! Sempre attenta alla sua beauty routine, Elisabetta Canalis, 42 anni, è ferrea nei suoi allenamenti sportivi ad alta intensità e, diciamolo, i risultati sono evidenti.

Altre News per: bikinifluoelisabettacanalisimpazzire