Elisabetta Canalis: separarsi senza rancore, crescendo insieme per il bene di Skyler

Elisabetta Canalis si racconta in una lunga intervista concessa a Vanity Fair, dove parla della separazione dall’ex marito Brian Perri, del ruolo centrale della figlia Skyler e dei legami importanti che arricchiscono la sua vita.

La showgirl descrive la fine del matrimonio come un passaggio complesso ma necessario: «È un po’ come un lutto, però se una coppia fa questa scelta è perché pensa sia la migliore per tutti. Nel mio caso ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno».

Leggi anche Muore Angelo Valente, leggenda della kickboxing: il dolore di Elisabetta Canalis e Sfera Ebbasta

Canalis racconta che con Perri il dialogo è rimasto aperto, soprattutto per il bene della figlia: «Facciamo tante cose insieme. Abbiamo sempre messo Skyler davanti a tutto. Halloween, Natale, le vacanze estive sono momenti che viviamo insieme. Quegli spazi sono intoccabili».

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, si dice appagata: «Sono molto serena, non mi manca niente. La fonte d’amore più grande sono mia figlia e gli animali, che mi hanno accompagnato in ogni momento della mia vita».

Un ruolo fondamentale lo hanno anche le amicizie. Tra queste, quelle con Elodie, Diletta Leotta e Tiziano Ferro: «Con Elodie e Diletta mi sono chiesta come abbiamo fatto a non diventare amiche prima. Sono divertenti, spontanee e in carriera. Sono felice di vederle quando torno in Italia».

L’amicizia con Tiziano Ferro, racconta, è nata lontano dai riflettori: «Condividiamo molto della nostra quotidianità da genitori. Parliamo di figli, di routine, di vita vera».

Grande spazio, come sempre, anche all’amore per gli animali. «Sono sempre stata attratta da loro. Ho un’empatia naturale: riesco a capire il loro stato d’animo dal muso. C’è un ponte inspiegabile tra me e loro».

Canalis invita a valutare con consapevolezza l’adozione: «Far entrare un cane in famiglia è una scelta generosa, ma va fatta con responsabilità. Un animale non si può prendere e poi abbandonare».

Parlando dei suoi cani, Nello e Josie, spiega: «Nello, adottato in un rifugio sardo, vive per me, mi segue ovunque. Josie invece, che per anni ha vissuto con una persona senzatetto, è la preferita di Skyler. Ha un amore immenso verso l’essere umano».

Canalis continua il suo impegno come volontaria: «Il canile è un luogo pieno di innocenti che meritano una seconda possibilità. Ci sono cani meravigliosi che aspettano solo qualcuno disposto a vederli per ciò che sono: anime buone».