Giulia Honegger debutta su TikTok, Fedez rilancia il video della compagna incinta
Giulia Honegger debutta su TikTok mentre aspetta il primo figlio da Fedez, il rapper rilancia il video e il profilo supera migliaia di follower in poche ore.
Giulia Honegger ha scelto TikTok per il suo primo vero debutto pubblico sui social. Da sempre molto riservata, con un profilo Instagram privato e senza altri canali aperti al pubblico, la compagna di Fedez ha pubblicato il suo primo video sulla piattaforma sorprendendo i fan del rapper.
Nella clip, semplice e girata in casa, Giulia si mostra durante una routine beauty mentre mangia del cocco. Sul volto indossa alcuni patch estetici, tra cui le classiche maschere sotto gli occhi e quelle applicate sulle linee d’espressione intorno alla bocca. Il contenuto ha raccolto migliaia di visualizzazioni e circa 9mila like nelle prime ore online.
Il nuovo profilo TikTok ha raggiunto rapidamente quasi 3mila follower nelle prime dodici ore. A dare ulteriore visibilità al debutto social è stato lo stesso Fedez, che ha condiviso il video sui propri canali attirando l’attenzione dei suoi follower.
Nei commenti sono arrivati molti messaggi di sostegno e affetto per la coppia. Tra le frasi più condivise dagli utenti c’è quella che descrive Giulia come «una donna che ridà vita a un uomo che si sentiva perso».
Resta da capire se questo primo video rappresenti l’inizio di una presenza più costante sui social oppure un’apparizione occasionale. Fino a oggi Giulia Honegger aveva infatti mantenuto la sua vita privata lontana dall’esposizione mediatica che accompagna abitualmente l’universo di Fedez.
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