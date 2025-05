Fedez e Megghi Galo? il video su TikTok accende il gossip

Fedez torna al centro dell'attenzione per un possibile nuovo flirt. Un video diventato virale su TikTok mostra il rapper insieme a Megghi Galo, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La clip, condivisa proprio da lei, li ritrae mentre cantano in un bar il brano Scelte sbagliate, ultima uscita musicale di Fedez con Clara.

Complicità o semplice amicizia? Il web si interroga

Nonostante non ci siano gesti romantici espliciti, la complicità tra i due ha fatto subito parlare i fan. “Ma stanno insieme?”, si legge tra i commenti, mentre altri sostengono che “starebbero bene in coppia”. Al momento, né Fedez né Megghi Galo hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto.

Dopo la fine della storia con Chiara Ferragni, Fedez è stato spesso accostato a diverse donne – tra cui la cantante Clara – ma nessuna relazione è mai stata confermata. Ora il nome di Megghi Galo si aggiunge alla lista dei possibili interessi sentimentali del cantante di Rozzano.

Chi è Megghi Galo? Da Uomini e Donne ai social

Megghi Galo è diventata popolare nel 2016 grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne durante il trono di Lucas Peracchi. Da allora ha costruito una carriera nel mondo digital come influencer, accumulando migliaia di follower sui social network. In passato è stata legata anche sentimentalmente al cantante Irama, vincitore di Amici.

Il legame tra lei e Fedez rimane ancora avvolto nel mistero: semplice conoscenza, collaborazione artistica o qualcosa di più? I fan restano in attesa di scoprire se si tratti davvero di una nuova storia o solo di una nuova amicizia sotto i riflettori.