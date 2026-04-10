Fedez papà per la terza volta: Giulia Honegger incinta conferma sui social

Fedez diventerà padre per la terza volta dopo la gravidanza della compagna Giulia Honegger, confermata da una foto pubblicata sui social. Lo scatto mostra il pancione della modella durante una vacanza al mare.

Fedez si prepara ad accogliere un nuovo figlio. Il rapper ha confermato la gravidanza della compagna Giulia Honegger con una foto pubblicata nelle sue storie Instagram, dove la modella appare in spiaggia con il pancione ormai visibile.

L’immagine ritrae la giovane stilista distesa sulla sabbia, con il mare alle spalle e una tenda a righe rosse e bianche sopra di lei. Il dettaglio che non passa inosservato è proprio il ventre arrotondato, che rende evidente una gravidanza nelle prime fasi. A completare lo scatto, un cuore bianco inserito da Fedez, segno che il sesso del bambino non sarebbe ancora noto.

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La notizia arriva dopo settimane di indiscrezioni. Già a febbraio 2026, nei giorni del Festival di Sanremo, erano circolate voci su una possibile dolce attesa, mai confermate fino a questo momento.

Per Fedez si tratta del terzo figlio. Il cantante è già padre di Leone, 8 anni, e Vittoria, 5 anni, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni, concluso con il divorzio nel luglio 2025. Per Giulia Honegger, invece, è la prima gravidanza.

La relazione tra i due è iniziata nell’estate 2025. Le prime foto insieme erano emerse a metà luglio in Sardegna, mentre l’ufficializzazione è arrivata il 4 agosto dello stesso anno. Da allora la coppia ha mantenuto un profilo riservato, fino alla conferma pubblica della gravidanza.