Silvia Bonolis dimessa dopo due mesi di ospedale, la dedica del fratello commuove i social

Silvia Bonolis è tornata a casa dopo due mesi di ricovero e la famiglia ha festeggiato la dimissione dall’ospedale. Sonia Bruganelli e Davide Bonolis hanno condiviso sui social messaggi e immagini dedicate alla giovane.

Silvia Bonolis ha lasciato l’ospedale dopo un ricovero durato circa due mesi. La notizia è stata condivisa da Sonia Bruganelli attraverso alcune immagini pubblicate sui social, dove la produttrice televisiva ha mostrato i momenti vissuti insieme alle persone rimaste accanto alla famiglia durante il periodo più difficile.

Nelle fotografie compaiono amici stretti, parenti e anche Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Bruganelli. A corredo del post, poche parole ma molto nette: «Le persone in queste foto ci sono state anche nei momenti difficili». Un messaggio rivolto a chi ha sostenuto la famiglia durante il lungo periodo trascorso in ospedale.

Tra i messaggi più sentiti c’è quello del fratello minore Davide Bonolis. Il ventunenne ha dedicato a Silvia parole cariche di affetto, raccontando il sollievo per il ritorno a casa dopo settimane di preoccupazione. «Oggi sei tornata a casa finalmente dopo 2 mesi di ospedale», ha scritto sui social.

Davide ha poi definito la sorella una donna forte, capace di insegnargli ogni giorno come affrontare la vita. Il messaggio si conclude con una dedica affettuosa e con il soprannome utilizzato in famiglia, segno del legame molto stretto tra i due.

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli convive fin dalla nascita con problemi di salute legati a una cardiopatia congenita. Subito dopo il parto era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al cuore. In seguito all’operazione, Silvia aveva riportato complicazioni neurologiche e difficoltà motorie causate da un’ipossia post-operatoria.

Negli anni Sonia Bruganelli aveva raccontato pubblicamente le difficoltà affrontate dalla famiglia e le paure vissute nei primi momenti dopo la nascita della figlia. Con il tempo, grazie alle cure e al sostegno costante dei familiari, Silvia è riuscita a recuperare autonomia e movimenti, affrontando un percorso lungo e complesso.