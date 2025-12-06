Ballando con le stelle, Marcella Bella commuove con la dedica al fratello Gianni

Tacco deciso, rossetto rosso e un cuore pieno di emozioni. Marcella Bella è tornata sulla pista di Ballando con le stelle con un’energia intensa e autentica, affrontando lo spareggio della serata con una performance che ha conquistato la giuria, ottenendo 34 punti.

Prima dell’esibizione, però, è stato il suo racconto personale a catturare l’attenzione. La cantante ha voluto dedicare il momento al suo “fratellone Gianni”, introducendo il ballo come “un ballo dell’anima”. Marcella ha ricordato il ruolo fondamentale che il fratello ha avuto nella sua vita: “Gianni mi ha fatto da papà, è sempre stato il mio punto di riferimento. Mi ha protetto come sorella e come artista”.

Il legame profondo tra i due è riemerso anche nel ricordo dell’ictus che ha colpito Gianni Bella. “Il mondo mi crollò addosso, faccio fatica a ricordare quei momenti”, ha raccontato. “Quando sono corsa a Parma, lui era in rianimazione e io non riuscivo più a muovermi”. Uno shock che l’ha portata a mettere in pausa la carriera per stargli accanto: “Lui aveva bisogno di me. Quando ha ricominciato a muovere i primi passi, io ero lì con lui”.

A causa dell’ictus, Gianni non ha più potuto parlare. “Non si aspetta che io faccia questa dedica a lui e che ancora una volta saremo insieme su un palcoscenico”, ha detto Marcella con la voce rotta dall’emozione.

Con grande forza d’animo, la cantante ha portato a termine la sua esibizione, accogliendo poi i commenti positivi della giuria.