Belen Rodriguez, Andrea Iannone rompe il silenzio e rassicura sulle condizioni della showgirl

Belen Rodriguez rassicura i fan con una foto su Instagram, Andrea Iannone conferma di sentirla spesso e parla delle sue condizioni dopo giorni segnati da polemiche e indiscrezioni.

Andrea Iannone è intervenuto pubblicamente per parlare di Belen Rodriguez, finita negli ultimi giorni al centro di indiscrezioni e polemiche che hanno alimentato un acceso dibattito mediatico. Il pilota abruzzese ha scelto poche parole, ma sufficienti per tranquillizzare chi segue con apprensione la situazione della conduttrice argentina.

Durante una conferenza stampa, Iannone ha spiegato di sentire ancora spesso la sua ex compagna. «Sento spesso Belén e penso che stia molto bene», ha dichiarato ai cronisti, chiudendo rapidamente ogni ulteriore domanda. I due hanno vissuto una relazione tra il 2016 e il 2018, nata poco dopo la separazione della showgirl da Stefano De Martino.

Dopo la fine della storia, il rapporto tra i due sarebbe rimasto sereno. Negli anni non sono mancati incontri pubblici e voci su possibili riavvicinamenti, anche se nessuno dei due ha mai confermato un ritorno di coppia.

Nelle ultime ore il nome della presentatrice è tornato al centro delle cronache anche per una denuncia legata a due incidenti stradali attribuiti alla sua auto. Secondo quanto emerso, la vettura coinvolta non si sarebbe fermata dopo gli impatti per verificare le condizioni delle persone presenti. La vicenda ha acceso nuove polemiche attorno alla showgirl.

Accanto a lei, però, si sono stretti familiari e amici più vicini. Tra i primi a raggiungerla ci sarebbe stato anche Stefano De Martino, allertato dopo l’intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Brera di Milano. Il conduttore si sarebbe subito preoccupato anche delle condizioni del figlio Santiago, che al momento dei fatti non si trovava in casa.

Con De Martino sarebbero rimasti vicini alla conduttrice anche la sorella Cecilia Rodriguez e alcuni amici storici della famiglia. Nelle stesse ore, Belen ha deciso di intervenire direttamente sui social per mettere fine alle speculazioni.

Nelle Stories di Instagram ha pubblicato una foto mentre si trova a letto, appoggiata a un cuscino e coperta dalle lenzuola. Nello scatto sorride appena e fa l’occhiolino alla telecamera, accompagnando l’immagine soltanto con un cuore bianco. Un messaggio semplice, interpretato dai fan come un segnale di tranquillità dopo giorni particolarmente delicati.