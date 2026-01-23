Andrea Iannone contatta Belen Rodriguez dopo la fine con Elodie, cosa si sono detti e perché lei non ha risposto

Tra messaggi ignorati e indiscrezioni social, torna d’attualità il rapporto tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone: cosa è successo davvero durante le feste e quale sarebbe stata la risposta della showgirl.

Nessun ritorno al passato per Belen Rodriguez. Dopo le esperienze sentimentali che hanno segnato gli ultimi anni, la showgirl avrebbe scelto una linea netta: niente ripensamenti e nessuna apertura verso storie già archiviate.

Negli ultimi tempi si è tornato a parlare di un possibile riavvicinamento con Andrea Iannone, voce riemersa a distanza di settimane e alimentata da alcuni segnali social del pilota. Like, nuovi “segui” e movimenti digitali hanno riacceso il chiacchiericcio, senza però trovare conferme dirette dai protagonisti.

Leggi anche Elodie festeggia il podio di Iannone in Superbike, Belen Rodriguez commenta con affetto

A chiarire meglio la situazione sarebbero arrivate indiscrezioni successive, secondo cui Iannone avrebbe provato a ristabilire un contatto durante le festività natalizie, inviando anche un messaggio privato di auguri. Un gesto che, stando ai racconti, non avrebbe ottenuto alcuna risposta.

Belen, interpellata sull’argomento, avrebbe liquidato l’ipotesi con poche parole, lasciando intendere di non essere interessata a riaprire capitoli chiusi. Il riavvicinamento social non avrebbe avuto per lei alcun significato concreto, né emotivo.

Secondo chi le è vicino, la Rodriguez avrebbe interpretato le mosse del pilota come semplici provocazioni, legate anche al momento complesso che lui starebbe attraversando sul piano sentimentale. Per questo motivo avrebbe scelto di non dare peso né ai segnali pubblici né ai messaggi privati.

Durante il Capodanno, trascorso lontano dall’Italia, la showgirl avrebbe ribadito agli amici la volontà di guardare avanti, senza più voltarsi indietro in amore. Una posizione maturata dopo relazioni intense e fasi di tira e molla che, in passato, hanno lasciato segni profondi.

Già anni fa era stata lei a interrompere definitivamente la storia con Iannone, dopo un periodo fatto di continui avvicinamenti e distacchi. Un’esperienza che oggi sembra aver rafforzato la sua determinazione.

Anche il lungo e sofferto percorso sentimentale vissuto con Stefano De Martino avrebbe contribuito a questa scelta. Dopo numerosi tentativi di ricomposizione e una separazione dolorosa, la decisione sarebbe quella di non ripercorrere strade già battute.

Per Belen, l’idea di un nuovo amore resta legata esclusivamente al futuro, senza legami con ciò che è stato.