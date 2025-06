Belen Rodriguez rompe il silenzio: Ho toccato il fondo, ma sono risalita

Belen Rodriguez è tornata a raccontarsi dopo un periodo di assenza dal mondo dello spettacolo. In un’intervista esclusiva al settimanale Chi, la showgirl ha rivelato di aver attraversato un momento profondamente difficile, segnato da una depressione che l’ha costretta a fermarsi per tutelare la propria salute mentale.

“Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, con quell’energia che non avevo quando ho lasciato”, ha dichiarato Belen. Parole che segnano un ritorno consapevole e maturato dopo una lunga riflessione interiore.

Durante l’intervista, la conduttrice ha parlato senza filtri della sua condizione: “È una malattia riconosciuta, legata alla tristezza e alle esperienze che ti segnano. Io non faccio la vittima: ognuno è responsabile delle proprie scelte. Anch’io ho deciso di restare in situazioni che non mi appartenevano più”.

Belen ha ripercorso le difficoltà affrontate nel corso della vita, dal trasferimento giovanile fino alla gestione della notorietà: “Non ho avuto una vita facile. Sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo. I miei traguardi li ho raggiunti con sacrifici e rinunce. Tanti anni di televisione, la fama stressante, un peso che ho portato senza scendere a compromessi”.

La showgirl ha anche citato la canzone Battito di Fedez, presentata a Sanremo, come specchio delle sue emozioni: “Mi sono riconosciuta in tutta la canzone. Non sempre condivido le scelte di Federico, ma quel brano mi è piaciuto molto. È stato bravo. Non auguro a nessuno quello che ho passato”.

Infine, Belen ha chiarito le indiscrezioni riguardo a un presunto litigio con la sorella Cecilia Rodriguez: “Non c’è nessun problema tra noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma siamo sorelle. Ci ritroviamo sempre. Non dobbiamo dimostrarlo sui social”.