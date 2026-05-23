Giro d'Italia 2026, oggi la tappa Aosta-Pila tra grandi salite e sfida per la maglia rosa

Pila ospita oggi la tappa 14 del Giro d’Italia 2026 con cinque salite alpine e arrivo in quota. Dopo il successo di Alberto Bettiol a Verbania, la maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio, avanti di 33 secondi su Jonas Vingegaard.

Il Giro d’Italia riparte oggi, sabato 23 maggio, con una delle frazioni più dure di questa edizione. La quattordicesima tappa collega Aosta a Pila lungo 133 chilometri quasi interamente disegnati tra le montagne valdostane, con un percorso destinato a incidere sulla classifica generale.

La corsa arriva dopo il successo di Alberto Bettiol nella frazione di Verbania. In testa alla graduatoria resta il portoghese Afonso Eulalio, che conserva 33 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard.

Il tracciato attraversa le Alpi della Valle d’Aosta e propone cinque Gran Premi della Montagna, tre dei quali di prima categoria. I continui cambi di ritmo e le lunghe ascese renderanno la giornata particolarmente selettiva fin dai primi chilometri.

Il momento decisivo sarà la salita finale verso Pila, località sciistica sopra Gressan. I corridori dovranno affrontare un’ascesa di 16,5 chilometri con una pendenza media del 7,1%, fino all’arrivo fissato a 1.793 metri di altitudine. Una salita nuova per il Giro da questo versante, che potrebbe creare distacchi significativi tra gli uomini di classifica.

La partenza ufficiale della tappa è prevista alle 13.05, mentre l’arrivo dei primi corridori è stimato intorno alle 16.58.

La diretta televisiva sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. La tappa sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels.