Giro d'Italia 2026, oggi la tappa 16 da Bellinzona a Carì con Vingegaard in maglia rosa

Jonas Vingegaard riparte in maglia rosa da Bellinzona dopo il giorno di pausa del Giro d’Italia. La sedicesima tappa si corre interamente in Svizzera con arrivo in salita a Carì dopo 116 chilometri e pendenze fino al 13%.

Il Giro d’Italia torna in strada oggi, martedì 26 maggio, con la sedicesima tappa della Corsa Rosa. Dopo l’ultima giornata di riposo prima del finale della competizione, il gruppo riparte dalla Svizzera per affrontare una frazione breve ma impegnativa tra Bellinzona e Carì.

La tappa misura 116 chilometri ed è considerata una delle più insidiose di questa fase della corsa. Il percorso attraversa interamente territorio svizzero e propone diverse salite di seconda e terza categoria che potrebbero favorire attacchi da lontano e fughe già nelle prime fasi della giornata.

In testa alla classifica generale c’è il danese Jonas Vingegaard, che difende un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi sul portoghese Afonso Eulalio. Gli uomini di classifica potrebbero scegliere di controllarsi fino agli ultimi chilometri, lasciando spazio ai tentativi degli attaccanti.

Il momento decisivo della sedicesima frazione sarà l’ascesa finale verso Carì. La salita conclusiva misura circa 12 chilometri con una pendenza media dell’8% e tratti che raggiungono il 13%. Il dislivello complessivo supera gli 800 metri e renderà il finale particolarmente selettivo.

La partenza ufficiale della tappa è prevista alle 13:45, mentre l’arrivo è stimato intorno alle 17:01. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai e sulle reti Eurosport.

Per lo streaming saranno disponibili RaiPlay, Hbo Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels, piattaforme che seguiranno integralmente la sedicesima tappa del Giro.