Maestro arrestato a Brindisi, accuse di palpeggiamenti su alunne: indagini e filmati

Un insegnante di scuola primaria è stato posto agli arresti domiciliari per presunte molestie sessuali su più alunne, dopo che le bambine hanno raccontato gli abusi ai genitori e alla dirigenza scolastica.

Un insegnante di una scuola primaria di Oria, in provincia di Brindisi, è finito agli arresti domiciliari il 25 maggio con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. La misura, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, è stata eseguita dai carabinieri della locale Stazione su richiesta della Procura.

L’indagine è partita dopo che diverse bambine hanno confidato a casa episodi sospetti; la dirigenza scolastica ha quindi segnalato e denunciato quanto emerso. Le verifiche dei militari, coordinate dalla Procura, hanno raccolto registrazioni e riprese che mostrerebbero contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti commessi dall’insegnante approfittando dell’assenza di altri docenti o del loro spostamento in classe.

Le dichiarazioni delle minori, definite dagli investigatori «precise e convergenti», descrivono tentativi delle bambine di allontanarsi o sottrarsi all’indagato. Anche altre insegnanti e famiglie hanno riferito agli inquirenti confidenze ricevute dalle alunne, contribuendo a ricostruire i fatti. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il docente aveva già subito, in passato recente, provvedimenti disciplinari di sospensione per comportamenti analoghi.