Prete arrestato nel Leccese, accuse di abusi su un minorenne durante la confessione

Il sacerdote della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è finito ai domiciliari dopo la denuncia della madre di un minorenne. Gli investigatori contestano tre episodi di molestie avvenuti durante la confessione tra novembre e maggio.

Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato arrestato con l'accusa di aver molestato sessualmente uno studente minorenne. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile nei giorni scorsi su disposizione del gip di Lecce Francesco Valente, dopo la richiesta avanzata dalla procura.

Per il religioso sono stati disposti gli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. L'inchiesta è nata dalla denuncia presentata dalla madre del ragazzo, che avrebbe raccolto il racconto del figlio dopo mesi di presunti episodi avvenuti tra novembre e maggio scorso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli abusi contestati sarebbero avvenuti durante alcuni incontri di confessione. Gli inquirenti parlano di tre episodi distinti, ritenuti sostenuti da gravi indizi raccolti nel corso delle indagini coordinate dalla procura di Lecce.

Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote ha respinto ogni accusa. Davanti al giudice avrebbe sostenuto che si trattava di un presunto rito di purificazione, spiegando che il giovane gli avrebbe chiesto aiuto perché convinto di essere posseduto dal demonio.