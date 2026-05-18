San Giorgio a Cremano, maestro di musica arrestato per abusi su minorenni durante le lezioni

Un maestro di musica di 66 anni è stato arrestato a San Giorgio a Cremano dopo le accuse di abusi sessuali su alcune allieve minorenni durante lezioni private. Gli investigatori lo hanno fermato grazie a una diretta video delle presunte molestie.

Un uomo di 66 anni è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune ragazze minorenni che seguivano lezioni individuali di musica in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

L’arresto è stato eseguito lo scorso 8 maggio dagli agenti del commissariato locale, anche se la notizia è stata diffusa soltanto oggi dalla Procura di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli episodi contestati sarebbero avvenuti all’interno di una stanza utilizzata per i corsi musicali all’interno della struttura, che gli investigatori hanno ritenuto estranea ai fatti.

Le vittime coinvolte avrebbero meno di 18 anni e una di loro non avrebbe ancora compiuto 15 anni. Gli accertamenti della polizia giudiziaria hanno ricostruito diversi episodi avvenuti durante le lezioni private tenute dal 66enne.

Determinanti per l’intervento degli investigatori sono state alcune intercettazioni ambientali audio e video. Gli agenti, seguendo in diretta le immagini raccolte durante le attività investigative, avrebbero assistito a uno degli episodi contestati, intervenendo immediatamente e procedendo all’arresto in flagranza.

Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito nel penitenziario di Poggioreale, a Napoli.