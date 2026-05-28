Roland Garros 2026, Sinner guida gli italiani in campo oggi insieme a Berrettini e Cobolli
Sinner sfida Cerundolo al Roland Garros, cinque italiani in campo nella giornata del 28 maggio tra Parigi e diretta tv su Eurosport. In programma anche Berrettini contro Rinderknech e Cobolli contro Wu.
Il Roland Garros entra nella quinta giornata con un programma ricco di incontri e diversi italiani protagonisti sui campi di Parigi. Giovedì 28 maggio gli occhi sono puntati soprattutto su Jannik Sinner, numero uno del ranking Atp, impegnato sul Philippe-Chatrier contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo.
La sfida dell’altoatesino aprirà il programma del campo centrale dalle ore 12. Nella sessione serale, non prima delle 20.15, toccherà invece a Matteo Berrettini affrontare il francese Arthur Rinderknech in un match che si preannuncia molto equilibrato.
Tra gli azzurri attesi in campo c’è anche Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sul Court 7 sfiderà il cinese Yibing Wu. Matteo Arnaldi sarà invece opposto a Stefanos Tsitsipas sul Court 14, mentre Luciano Darderi se la vedrà con l’argentino Francisco Comesana sul Court 6.
Il programma del Philippe-Chatrier prevede anche la sfida femminile tra Aryna Sabalenka ed Elsa Jacquemot, oltre al match tra Alycia Parks Li e Diane Parry. Sul Suzanne-Lenglen spazio a Coco Gauff contro Mayar Sherif e a Ben Shelton contro Raphael Collignon.
Sul Simonne-Mathieu sarà protagonista Naomi Osaka contro Donna Vekic, mentre Felix Auger-Aliassime affronterà Roman Andres Burruchaga. Tra gli altri incontri di giornata figurano Hubert Hurkacz contro Frances Tiafoe e Madison Keys contro Antonia Ruzic.
Le partite del Roland Garros 2026 saranno trasmesse in diretta sui canali Eurosport. Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming attraverso HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.
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