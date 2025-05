Finale Champions League: orario, formazioni e dove vedere PSG-Inter in diretta TV e streaming

È arrivato il giorno della finale di Champions League: sabato 31 maggio si affrontano PSG e Inter nello scenario dell’Allianz Arena di Monaco, ultimo atto della massima competizione europea per club.

L’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato l’accesso alla finale dopo una clamorosa rimonta sul Barcellona, mentre il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique ha avuto la meglio sull’Arsenal in una semifinale combattuta. Fischio d’inizio previsto per le ore 21:00.

Di seguito le probabili formazioni di PSG-Inter:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Nella conferenza stampa della vigilia, Simone Inzaghi ha dichiarato: “Rispetto a due anni fa abbiamo una preparazione diversa. Abbiamo curato ogni dettaglio e per la finale avrò tutti i giocatori a disposizione, una cosa tutt’altro che scontata. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo”.

Ha poi aggiunto: “Il futuro? Ora c’è una finale. Dopo la partita incontrerò la dirigenza. Siamo arrivati fin qui con merito, grinta e voglia. I miei ragazzi hanno sempre dato tutto e dimostrato attaccamento alla maglia”.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Inoltre, sarà disponibile anche in chiaro su TV8. Per chi preferisce lo streaming, la finale sarà visibile tramite le piattaforme Sky Go e Now.