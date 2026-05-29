Roland Garros, Djokovic eliminato da Fonseca e apre al ritiro: Non so se tornerò qui

Djokovic perde contro Fonseca al Roland Garros dopo essere stato avanti di due set e lascia aperti dubbi sul futuro. Il serbo parla di sconfitta pesante e non garantisce la presenza a Parigi nel 2027.

Novak Djokovic saluta il Roland Garros 2026 al terzo turno dopo una sfida durata cinque set contro Joao Fonseca. Sul Centrale di Parigi il serbo era partito forte, conquistando i primi due parziali, ma il brasiliano ha ribaltato completamente la partita imponendosi al termine di una lunga battaglia.

Nel dopogara Djokovic ha ammesso la delusione per una sconfitta arrivata quando sembrava avere il controllo dell’incontro. “È dura perdere dopo essere stato avanti di due set”, ha spiegato il campione serbo, riconoscendo però il livello espresso dal suo avversario nei momenti decisivi del quarto e del quinto set.

Durante la conferenza stampa un giornalista gli ha chiesto se, viste l’uscita di scena di Jannik Sinner e i problemi fisici di Carlos Alcaraz, avesse iniziato a pensare concretamente al titolo. Djokovic ha interrotto subito la domanda con tono infastidito. “Ho appena perso al terzo turno, parliamo di altro”, ha replicato.

Le parole che hanno attirato maggiore attenzione sono arrivate quando gli è stato chiesto se tornerà a giocare il torneo parigino il prossimo anno. Djokovic non ha dato certezze. “Non lo so”, ha risposto, lasciando aperta anche l’ipotesi di un possibile ritiro nei prossimi mesi.

Il tennista serbo ha poi elogiato la prova di Joao Fonseca, protagonista della rimonta. Djokovic ha raccontato di aver fatto i complimenti al brasiliano negli spogliatoi, definendo meritata la vittoria. Secondo il serbo, il giovane sudamericano ha trovato colpi straordinari nei momenti più delicati del match e ha confermato tutto il talento che gli viene attribuito da tempo.

“Ha giocato a un livello incredibile”, ha detto Djokovic, spiegando di non ritenere negativa la propria prestazione. “Non credo di aver fatto molte cose sbagliate. Lui è stato semplicemente migliore nei punti importanti”.