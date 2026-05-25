Roland Garros, Lehecka eliminato al primo turno da Carreno Busta in tre set

Jiri Lehecka esce subito dal Roland Garros dopo la sconfitta contro Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo ha dominato il match in tre set, approfittando di una giornata complicata del ceco appena entrato nella top 15 mondiale.

Si interrompe subito il cammino di Jiri Lehecka al Roland Garros 2026. Il tennista ceco, reduce dal recente miglior ranking della carriera con l’ingresso al numero 12 della classifica Atp, è stato sconfitto all’esordio dallo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Il giocatore iberico, attualmente numero 89 del mondo, ha chiuso la sfida in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6(3), 6-3 dopo circa due ore di gioco. Per Lehecka, finalista mancato a Miami dove era stato fermato da Jannik Sinner, è arrivata una prestazione sottotono sin dalle prime battute.

Il primo set si è deciso rapidamente con il break conquistato da Carreno Busta, bravo a sfruttare le difficoltà del ceco al servizio. Lehecka ha provato a reagire nel secondo parziale, riuscendo a restare in partita fino al tie-break, ma lo spagnolo ha preso il controllo anche in quel momento decisivo concedendo appena tre punti.

Nel terzo set il match non ha più avuto equilibrio. Carreno Busta ha continuato a spingere da fondo campo senza concedere occasioni all’avversario, chiudendo ancora 6-3 e conquistando così il passaggio al secondo turno dello Slam parigino.