Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rifiuta la perizia psichiatrica disposta dalla procura

Sempio rifiuta la perizia psichiatrica nel nuovo filone sul delitto di Garlasco, il legale contesta i tempi dell’accertamento e chiede che prima vengano chiariti i fatti e le prove sull’omicidio di Chiara Poggi

Andrea Sempio non si presenterà alla perizia psichiatrica richiesta dalla procura di Pavia nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. La decisione è stata confermata dal suo avvocato Liborio Cataliotti durante la trasmissione televisiva Quarto Grado.

Secondo il legale, la difesa ritiene prematuro affrontare una valutazione di tipo psicologico senza che siano stati prima chiariti gli elementi centrali dell’inchiesta. Cataliotti ha spiegato che la priorità deve essere data all’accertamento dei fatti e alle prove legate al delitto di Garlasco.

L’avvocato ha contestato soprattutto la tempistica della richiesta avanzata dagli investigatori, sostenendo che eventuali ipotesi su presunte patologie personali rischierebbero di essere esposte pubblicamente senza che sia stata ancora definita una responsabilità concreta per l’omicidio.

La procura di Pavia ha riaperto il fascicolo sul caso che riguarda la morte di Chiara Poggi, avvenuta nell’agosto del 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Nel nuovo filone investigativo Andrea Sempio risulta indagato.