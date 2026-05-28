Delitto di Garlasco, la Procura dispone una perizia psichiatrica su Andrea Sempio

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Notizia in breve Andrea Sempio sarà sottoposto a una perizia psichiatrica nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, mentre la Procura di Pavia dispone nuovi accertamenti tecnici e rinvia l’eventuale richiesta di processo per l’omicidio di Chiara Poggi.

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La Procura di Pavia ha deciso di ampliare gli accertamenti nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Tra le nuove attività investigative è stata disposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, 38 anni, attualmente indagato per omicidio aggravato. La decisione arriva dopo il deposito di diverse consulenze tecniche presentate dalla difesa di Sempio entro i venti giorni successivi alla notifica di chiusura delle indagini preliminari, avvenuta il 7 maggio. La Procura ha ritenuto necessario approfondire il materiale prodotto, anche perché i termini dell’inchiesta restano aperti fino al 28 settembre 2026. In una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone viene spiegato che i consulenti tecnici già incaricati dal pubblico ministero dovranno esaminare nel dettaglio le valutazioni della difesa, verificandone attendibilità scientifica e rigore metodologico. Si tratta di ulteriori analisi tecniche che allungano i tempi dell’inchiesta e allontanano, almeno per ora, l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Per gli approfondimenti psichiatrici è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico specializzato in psichiatria forense. Al consulente verrà consegnata tutta la documentazione relativa ad Andrea Sempio insieme ai quesiti formulati dalla Procura. L’incarico affidato al professore riguarda la verifica di eventuali condizioni patologiche che possano avere inciso sulla capacità di intendere e di volere dell’indagato al momento dei fatti contestati. Gli accertamenti dovranno inoltre valutare la presenza di possibili disturbi rilevanti sotto il profilo dell’imputabilità e l’eventuale collegamento con l’omicidio. La consulenza dovrà anche esaminare la possibile esistenza di una condizione di pericolosità sociale. Secondo quanto precisato dalla Procura, le nuove verifiche sono state disposte per ottenere una ricostruzione dei fatti il più possibile completa, oggettiva e supportata da elementi tecnico-scientifici.

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