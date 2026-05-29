Pamela Genini, i video al cimitero incastrano Francesco Dolci nel giorno della profanazione

La Procura analizza i video del cimitero di Strozza, Francesco Dolci ripreso due volte davanti alla tomba di Pamela Genini pochi giorni prima e nel giorno in cui fu scoperta la profanazione della salma.

Nuovi filmati acquisiti dagli investigatori mostrano Francesco Dolci all’interno del cimitero di Strozza davanti alla tomba di Pamela Genini, la donna uccisa nel 2025 a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. Le immagini, trasmesse durante la trasmissione televisiva “Dentro la Notizia” condotta da Gianluigi Nuzzi, riguardano due visite considerate centrali dagli inquirenti che indagano sulla profanazione della salma.

Il corpo di Pamela Genini era stato trovato senza testa durante le operazioni di traslazione nel cimitero bergamasco. La testa della donna non è mai stata ritrovata e Francesco Dolci risulta al momento l’unico indagato nell’inchiesta aperta dalla Procura.

Nel primo filmato, registrato il 21 marzo, Dolci entra nel camposanto insieme alla madre. Secondo quanto emerso dalle immagini, i due raggiungono la lapide di Pamela Genini e si fermano davanti alla tomba per circa due minuti. Gli investigatori sospettano che quella visita possa essere stata un sopralluogo effettuato pochi giorni prima della scoperta della profanazione.

Le telecamere mostrano poi Dolci lasciare il cimitero separandosi dalla madre e imboccando un percorso diverso rispetto a quello utilizzato all’ingresso.

Il secondo episodio risale invece al 23 marzo, la stessa giornata in cui gli addetti delle pompe funebri scoprirono che il cadavere era stato profanato durante le operazioni di trasferimento della salma. In quel momento la notizia non era ancora stata resa pubblica.

Nel pomeriggio, secondo i filmati analizzati dagli inquirenti, Francesco Dolci torna da solo al cimitero di Strozza e si dirige immediatamente verso la tomba della donna. Dopo pochi secondi estrae il cellulare e scatta una fotografia della lapide.

Agli investigatori l’uomo avrebbe spiegato di aver notato l’assenza di alcuni bulloni e di aver compreso che qualcosa non andava. Ha però sempre sostenuto di non sapere nulla della profanazione scoperta poche ore prima dagli operatori funerari.